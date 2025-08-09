Coole, kühle Orte: Eine Auswahl im Landkreis Augsburg

Eine Möglichkeit, Zeit mit der gesamten Familie zu verbringen, bietet auch der

Luitpoldpark in Schwabmünchen

.

Die Parkanlage im Nordwesten Schwabmünchens

biete Unterhaltung für Groß und Klein und die umliegenden Bäume bieten Schatten. Ein Niedrigseil-Klettergarten kann kostenlos und ohne weitere Ausrüstung genutzt werden, was den Zugang leichter gestaltet als zu traditionellen Hochseilgärten, die teilweise mehr als zehn Meter über dem Boden platziert sind. Im Luitpoldpark befindet man sich nur etwa drei Meter in der Höhe und somit ist auch die Verletzungsgefahr gering. Auch Disc Golf kann hier gespielt werden und für die Abkühlung wurde das Projekt „Lebendiges Wasser“ ins Leben gerufen. Neben einem neuen Wassertretbecken mit Fußfühlpfad und Sitzgelegenheiten und der Renaturierung der Bachufer wurden auf dem Spielplatz Wasserspielelemente hinzugefügt. Auch einen Biergarten findet man auf dem Gelände, der für die Gäste einen Platz für eine kleine Pause bietet.