Das Rathaushauscafé in Gersthofen schließt zum Ende des Jahres

Nach zehn Jahren gibt Erwin Kleinhenz seine Konditorei „Café am Rathaus“ in Gersthofen auf. Das Café, welches er als einen Ort der Begegnung, des Genusses und der Gemeinschaft beschreibt, schließt am Freitag. 1. November.

Die Herausforderung, qualifiziertes Personal zu finden und die enormen Anforderungen die zu stemmen sind, erschweren Kleinhenz die täglichen Abläufe. Unter den wirtschaftlichen Schwierigkeiten und der Coronapandemie mit den monatelangen Lockdowns und strengen Auflagen litt das Café am Rathaus sehr. Das erst im August 2019 renovierte Café musste im April 2020 für unbestimmte Zeit schließen. Im Laden wäre zwar weiterhin reger Betrieb gewesen, doch die Verkaufszahlen sanken um einiges, erklärt der Inhaber. „Die Anstrengungen, die ich unternommen habe, um den Betrieb aufrechtzuerhalten, waren oft extrem herausfordernd, aber ich habe mich diesen Herausforderungen vollen Herzens gerne gestellt. Der Laden an sich läuft, aber ich arbeite dafür auch 12 bis 16 Stunden am Tag und das zwölf Tage am Stück.“

Erwin Kleinhenz betrieb das Café am Rathausplatz aus Leidenschaft

Das wirke sich auch auf seine Gesundheit aus. Er erzählt: „Ich habe alles versucht, um mein Café und die Konditorei weiter halten zu können. Aber wir sind aus der Coronakrise personell einfach nicht herausgekommen und gesundheitlich schaffe ich das einfach nicht mehr.“ Kleinhenz ist dennoch dankbar für seine treuen Kunden und Partner. Er beschreibt die Zeit in der Konditorei nicht nur als Job, sondern auch als Leidenschaft, die er aus Überzeugung leben durfte. Vermissen werde der Inhaber des Cafés alles. Wie es mit ihm, dem Café und der Konditorei weitergehen wird, ist ungewiss.

Der Laden bleibt noch bis Sonntag, 22. Dezember, mit geänderten Öffnungszeiten bestehen: Von Dienstag bis Freitag von 9 bis 14 Uhr und Samstag bis Sonntag von 8 bis 17.30 Uhr.