Abschlussfeier Realschule Zus - muss

103 erfolgreiche Absolventen und Absolventinnen der Realschule Zusmarshausen wurden jetzt an der Realschule Zusmarshausen verabschiedet. In einer knapp dreistündigen Feier in der Aula der Realschule blickten der stellvertretende Landrat Hubert Kraus, der dritte Bürgermeister der Marktgemeinde Zusmarshausen Christian Weldishofer, die Elternbeiratsvorsitzende Tanja Müller sowie Schüler- und Klassensprecher auf die Realschulzeit zurück und wagten einen Blick in die Zukunft. Schulleiter Jürgen Seipt-Wunderwald freute sich über die Anwesenheit zahlreicher Bürgermeister der Heimatgemeinden der Abschlussschülerinnen und Abschlussschüler, ermunterte in seiner Rede zum kritischen Denken und warnte vor Zeitgenossen in den verbreiteten Internetblasen, die sich im Besitz der unumstößlichen Wahrheit wähnen. Die Feier wurde musikalisch umrahmt von der glänzend aufgelegten hauseigenen Schüler-Big-Band unter Leitung des zweiten Konrektors Christian Mögele. Als Schulbeste wurden Franziska Kyrrmayr, Daniel Gruber und Lukas Müller ausgezeichnet. Auf dem Bild (von links): Schulleiter Jürgen Seipt-Wunderwald, Dominik Gewitsch, Simon Rietzler, Niklas Bronner, Benedikt Spengler, Lukas Müller, Daniel Gruber und die beste Absolventin Franziska Kyrrmayr. (AZ)

