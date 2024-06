Eggelhofkapelle öffnet wieder

Ein kleines Juwel im nördlichen Landkreis Augsburg ist die Eggelhofkapelle bei Achsheim. Sie wird im Sommer regelmäßig für Besucher geöffnet.

Die Eggelhofkapelle gehört zu den besonderen Bauwerken im Landkreis Augsburg. Nach zweijähriger Sanierung wurde das Kirchlein zwischen Achsheim und Biberbach im Frühjahr 2023 wieder eröffnet. Normalerweise ist die Tür verschlossen, doch in den Sommermonaten wird die Kapelle im festen Turnus für Interessierte aufgesperrt.

Die Kirche ist Teil des Gebäude-Ensembles, das früher landwirtschaftlicher Gutshof war und sich unübersehbar über das Schmuttertal zwischen Achsheim und Eisenbrechtshofen erhebt. Gut Eggelhof ist ein Ortsteil von Langweid am Lech im schwäbischen Landkreis Augsburg. Das Ensemble, bestehend aus Gutshaus, Kirche und weiteren Wirtschaftsgebäuden, steht unter Denkmalschutz. Am Radweg gelegen, bietet es eine ideale Gelegenheit für eine Rast und einen kurzen Abstecher ins Kulturleben. Schließlich findet sich in der Kirche eine sehenswerte Ausstattung, unter anderem mit dem wohl ältesten Barockaltar im Landkreis Augsburg. Er enthält die Darstellung der „Schmerzhaften Muttergottes“, bei der schon viele Wallfahrer, Gläubige oder Suchende ihre Anliegen lassen konnten – und noch heute können.

Renoviert ist die Eggelhofkapelle im gleichnamigen Langweider Ortsteil. Foto: Stefan Weber

Von der Anhöhe der Anlage aus lässt ein Blick hinab ins Schmuttertal Ahnungen aufsteigen, warum der Ort schon in historisch früher Zeit für eine Ansiedlung ausgewählt wurde. Baumaterialienfunde weisen auf ein römisches Landhaus sowie einen vorchristlichen Friedhof, über dem dann nach verschiedenen Vorgängerbauten die heutige Kirche im gotischen Stil mit barocker Ausstattung entstand.

Es wird in der Eggelhofkirche aus einem Roman vorgelesen

Die Kirche ist meistens geschlossen, von Zeit zu Zeit finden Gottesdienste statt. So wie im vergangenen Jahr gibt es auch heuer feste Termine, damit Interessierte einen Einblick bekommen können. In der sanierten Eggelhofkirche mit wertvoller Kunst wird über den Sommer jeden zweiten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Besucherinnen und Besucher sind zur Besichtigung und zum Ausruhen eingeladen. Am Sonntag, 9. Juni, geht dabei das im Mai begonnene Präsenzexperiment weiter: Immer zur vollen Stunde wird für eine halbe Stunde aus dem Roman von Colm Toibin „Marias Testament“ vorgelesen. Darauf gibt es eine Pause, ehe weiter gelesen wird. (kar)