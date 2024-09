Adelsried fordert unabhängiges Lärmgutachten für die Bahn-Schnellstrecke Ulm-Augsburg

Wie laut wird es in Adelsried, wenn die geplante Bahn-Schnellstrecke zwischen Ulm und Augsburg einmal gebaut ist? Beim Lärmgutachten der Deutschen Bahn will sich der Adelsrieder Gemeinderat Rainer Schrenk (CSU) nicht auf deren Aussagen verlassen und möchte eine eigene Einschätzung vorliegen haben. Mit dieser Forderung stand er jetzt in der ersten Gemeinderatssitzung nach der Sommerpause nicht alleine da.

Michaela Krämer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Adelsried Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

CSU Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis