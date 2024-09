Autofahrer übersieht Rollerfahrer beim Überholen

Ein Autofahrer überholte am Montagabend gegen 19.20 Uhr auf der Straße von Adelsried nach Welden. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Rollerfahrer. Es kam zu einer Berührung der Außenspiegel, woraufhin der Rollerfahrer stürzte und sich laut Polizei am Unterarm verletzte. Zur Versorgung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 700 Euro. (diba)

