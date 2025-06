Der neue Ladepark des Betreibers EnBW war Thema in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Adelsried. Wie berichtet, will EnBW im Gewerbegebiet im Moos einen Ladepark für Elektroautos errichten. Geplant waren ursprünglich zehn überdachte Ladeparkplätze. Doch nun gab es eine schlechte Nachricht.

Claus Ritzi Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Adelsried Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Elektroauto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis