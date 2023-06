Adelsried

06:00 Uhr

Bürgermeister von Adelsried ist für Sebastian Bernhard der schönste Beruf

Plus Mit 27 Jahren wurde Sebastian Bernhard Bürgermeister in Adelsried. Verantwortung zu übernehmen, hat er bereits als Maschinenbautechniker bei der MAN gelernt.

Von Matthias Schalla

Wenn Sie an die vergangenen drei Jahre im Rathaus zurückdenken, was außer Corona fällt Ihnen noch ein?



Sebastian Bernhard: Die Fertigstellung der Umgehungsstraße. Im Rathaus konnten wir die veralteten Netze durch eine moderne Verkabelung ersetzen sowie Rathaus und Schule mit Glasfaser versorgen. Weiter konnten wir den Bauhof und insbesondere den Winterdienst durch diverse Anschaffungen besser aufstellen. Zudem haben wir für die Erweiterung unserer Schule und Kindertagesstätte Grundsteine für die weiteren Planungsschritte gelegt. Ebenfalls konnten wir die Beschaffung eines neuen Feuerwehrautos auf den Weg bringen und die Feuerwehr mit neuer Einsatzkleidung und Gerätschaften ausstatten. AktiVVo konnte jetzt gerade zusammen mit den umliegenden Kommunen, wo wir eine bessere Anbindung an den ÖPNV bieten können, gestartet werden.

Sebastian Bernhard wurde mit 27 neuer Bürgermeister in der Gemeinde Adelsried. Jung sein, ist für ein politisches Amt kein Nachteil, sagt er. Foto: Michaela Krämer (Archivbild)

Im Rückblick auf die vergangenen drei Jahre: Was ist Ihre positivste Erinnerung?



Bernhard: Es gibt nicht nur eine, sondern beinahe unzählige, die jede für sich die positivste ist. Um aber zumindest ein paar zu nennen: die Gewinnung von sehr gutem Personal in den Kindertagesstätten und im Rathaus. Zudem ist der Zusammenhalt im Ort und vor allem in den Vereinen wesentlich größer geworden als vor der Pandemie, und die gegenseitige Unterstützung ist etwas, das ich so noch nie in Adelsried erlebt habe. Erst vergangene Woche konnten „meine“ Adelsrieder Musikanten beispielsweise ein Jubiläum feiern, bei dem das ganze Dorf zusammenkam. Ein kleiner Höhepunkt 2022 war auch die Eröffnung unserer neuen Wanderwege oder des Bikeparks.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen