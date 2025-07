Wahlplakate lieber einzeln oder gebündelt?

Die Kommunalwahlen sind erst im März 2023, der Wahlkampf startet allmählich. Ein Thema, das immer wieder für Ärger und Aufregung sorgt, sind Wahlplakate. Die Freien Wähler Adelsried hatten eine Neuregelung bei Plakatwerbung beantragt. Anstelle der vielen einzelnen Plakate, die vor Wahlen an Bäumen und Straßenlaternen angebracht werden, soll die Wahlwerbung künftig auf Plakatwände (Großtafeln) beschränkt werden, auf denen alle Parteien nebeneinander werben können. Auch in Meitingen hatten die FW den Antrag gestellt, waren damit jedoch gescheitert.

Was aus Sicht der Adelsrieder FW für Großtafeln für Wahlwerbung spricht

Auch in Adelsried argumentierten die Freien Wähler damit, dass Großtafeln für eine einheitliche und klare Struktur und eine Gleichberechtigung aller Parteien sorge sowie das Ortsbild schone. Eine Großtafel würde weniger vom Verkehr ablenken als viele kleine Plakate. Die Kontrolle bei der Einhaltung der Vorschriften, die es bei Plakatierung gibt, könnte dadurch erleichtert werden.

Ein Adelsrieder regt den Verzicht auf Wahplakate an

Bereits zuvor hatte sich ein Bürger zu Wort gemeldet, der einen Verzicht auf Wahlplakate anregte. Und das aus mehreren Gründen: Gewisse Plakate möchte man vielleicht im Ort nicht sehen, damit kein falsches Bild in Adelsried entsteht. Es gibt auch keine Studie darüber, dass Wahlplakate überhaupt etwas bringen. Der wichtigste Punkt für ihn sei der Umweltgedanke, wie er sagte. Das Geld, das die Plakatierung kostet, könne für einen gemeinnützigen Zweck eingesetzt werden.

Die Bedenken des Adelsrieder Bürgermeisters

Bürgermeister Sebastian Bernhard gab zu bedenken, dass bei Großtafeln die Kosten, die eigentlich die Parteien und Wählervereinigungen tragen müssten, der Gemeinde aufgebürdet würden. „Ausgehend von vier Standorten belaufen sich die geschätzten Kosten (Material und Arbeitsaufwand) aller Tafeln auf 17.640 Euro“, erklärte er.

Die Tafeln müssten auf Metallstützen angebracht werden und bräuchten Lagerflächen. Der Aufwand für Auf- und Abbau sei für den Bauhof groß. Neben einem Bescheid der Zuweisung der Plätze sei auch der Erlass einer Satzung notwendig. Unabhängig davon müssten die Plakate kontrolliert werden. Einen Standsicherheitsnachweis bei den Erdarbeiten für Betonfundamente können die ausführenden Firmen nicht geben, so Bernhard. Die Firma verwies dabei auf den Wind.

In einem Punkt ist sich der Adelsrieder Gemeinderat einig

In einem Punkt waren sich die Gemeinderäte einig: Die Anzahl der Plakate muss reduziert werden. Doch in anderen Punkten gingen die Meinungen auseinander. Von den Grünen erhielt der Antrag der Freien Wähler große Zustimmung, andere wiederum blieben aufgrund der Vielzahl an Gruppierungen skeptisch. „Die Wand wird ruck-zuck voll sein“, mutmaßte Josef Zott (CSU). Dritter Bürgermeister Heiko Mohr (CSU) plädierte dafür, eine Verordnung zu erlassen und nur noch kleine Plakate an bestimmten Punkten aufzustellen. Anton Rittel (FW) warf ein, dass sie jedoch auch auf privaten Grundstücken mit Zustimmung de Eigentümer angebracht werden dürfen. Bei der Kostenschätzung hatte Dritter Bürgermeister Ludwig Lenzgeiger Bauchschmerzen. Deshalb stünden für ihn zwei Optionen im Raum: Entweder werden die Kosten akzeptiert oder man versucht es mit einer Plakatierungsverordnung. In einer ausgearbeiteten Satzung soll auch die Plakatierung innerhalb eines Jahres festgehalten werden. „Es müssen nicht unbedingt Metallstützen sein, wir können es auch billiger gestalten“, erklärte Herbert Kalkbrenner (FW) hinsichtlich der Kosten. „Wir müssen das regulieren, sonst werden wir „zugehängt“. Der Gemeinderat begrüßte den Antrag der Freien Wähler. Die Verwaltung wird beauftragt, in der Sommerpause Entwürfe einer Plakatverordnung auszuarbeiten. Vor- und Nachteile von Begrenzungen im Vergleich zu Plakatwänden sollen darin aufgezeigt werden. Dem stimmte der Gemeinderat geschlossen zu.