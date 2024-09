Kräuterwanderung mit Verkostung

Auf einer Wanderung kann man am besten die heimischen Wildfrüchte kennenlernen. Am kommenden Freitag ist das in einem VHS-Kurs in Adelsried möglich. Die Teilnehmenden erfahren, zu welchen kulinarischen Köstlichkeiten Holder, Vogelbeere, Weißdorn, Kornelkirsche, aber auch Brennnessel- und Springkrautsamen verarbeitet werden können und warum ihre Inhaltsstoffe in der Naturheilkunde so gerne verwendet werden. Anschließend gibt es zu jeder Pflanze eine Verkostung. Mitzubringen sind: 3 Euro Materialgeld bar im Kurs (möglichst passend), festes Schuhwerk, wetterangepasste Kleidung, Schreibzeug und Papiertüten oder ein Korb zum Sammeln sowie Becher, Schnapsglas, Teller und Besteck. Die Kursgebühr beträgt 18,40 Euro (bei bis zu 6 Teilnehmenden), 16,90 Euro (ab 7 Teilnehmenden). Die Wanderung findet am Freitag, 20. September, von 16.30 bis 19.30 Uhr statt. Treffpunkt ist das Bahnhäuschen, Am Bahnhof, in Adelsried. Anmeldung über die VHS unter Telefon 08293/9518202 oder per E-Mail an emersacker-heretsried@vhs-augsburger-land.de sowie online auf https://vhs-augsburger-land.de. (AZ)