Mit historischen Hauben zum Erntedankfest in Adelsried

Reginahauben gehören zu den Trachten, die in der Region früher weit verbreitet waren. Zum Erntedankfest werden sie jetzt in Adelsried getragen.

Am Sonntag zum Erntedankfest erstrahlt der reichlich geschmückte Altarbereich in der katholischen Kirche in Adelsried in herbstlich bunten Farben. Einige Damen werden diesen Festtag mit ihren Trachten aus vergangenen Tagen für einen schönen Anblick sorgen. Die Reginahaube, die nur zur Festtagen getragen wird, ist dabei wieder einmal zu sehen.

Im Heimatmuseum Schwabmünchen ist die Vielfalt der Hauben dokumentiert: Als 1860 die Landgerichtsärzte aufgefordert wurden, über die Kleidungsgewohnheiten ihres Raumes zu berichten, hatte im Gebiet von Wertingen im Norden bis Schwabmünchen im Süden die Reginahaube das bäuerlich-ländliche Festgewand erobert. Die mit Gold und Silber bestickten Hauben wurden ihres prächtigen Aussehens wegen gerne in den Familien aufbewahrt, heißt es in der Dokumentation.

Reginahauben sind in Adelsried eine Besonderheit zum Erntedankfest

Die Haube wird auf dem Hinterkopf aufgesetzt und mit langen, meist seidenen Schleifen unter dem Kinn gebunden. Sie besteht aus einer Kartonbasis und wird dann mit kostbaren Materialien wie Brokat, Samt, Silber- und Goldfäden, Perlen und Pailletten verziert. Vier breite Bänder werden an dem hinteren Teil der Haube befestigt, die über den Rücken hinab bis zu den Hüften reichen.

Die Redewendung "Unter die Haube gekommen", war bis etwa 1800 üblich und geht auf eine alte Tradition zurück, nach der verheiratete Frauen ihr Haar mit einer Haube verdeckten. Noch heute werden die Reginahauben in manchen Häusern aufbewahrt und zu festlichen Anlässen wie jetzt zum Erntedankfest am 1. Oktober getragen.

