Module für einen größeren Kindergarten inAdelsried?

Soll der Kindergarten „Am Bächle“ in Adelsried in Modulbauweise vergrößert werden? Mit dieser Frage hat sich der Gemeinderat jetzt in seiner Sitzung beschäftigt. Es geht darum, Platz für fünf bis sieben Gruppen zu schaffen. Die Vorstellung der möglichen Bauweise durch Rechtsanwalt Axel Sperling, der mit Andrea Kairies-Soti der Firma Meixner und Partner zur Sitzung gekommen war, diente ausschließlich der Information.

Michaela Krämer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kindergarten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Modulbauweise Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis