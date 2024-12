Neue Herberge für die Heilige Familie in Adelsried

Adelsried startete zum ersten Adventswochenende in die Vorweihnachtszeit – mit einer neuen Herberge für die Krippe auf dem Rathausplatz. Der letzte Stadel war baufällig geworden und schwierig im Aufbau. Bürgermeister Sebastian Bernhard konnte aktive Adelsrieder gewinnen. Gerhard Bönisch (Zweiter von links) und Helmut Lenzgeiger (links) arbeiteten ein halbes Jahr an der neuen Konstruktion. Jetzt kann die Krippe mit nur wenigen Helfern zügig aufgestellt werden und schmückt den Rathausplatz zur Weihnachtszeit. „Den Baumeistern sei für die mühevolle Kleinstarbeit in unzähligen Stunden im Namen des gesamten Dorfes herzlich gedankt“, sagte Bernhard, „gleichsam gilt ein Vergelts Gott der Familie Kaiser für Transport und Holz sowie der Familie Probst für den Zuschnitt der Platten.“ Beim Aufstellen zum 1. Advent hatten auch Rainer Präßberger, Günther Czernoch (Zweiter von rechts) und Ludwig Lenzgeiger (Zweiter Bürgermeister, rechts) mitgeholfen. Die Heilige Familie mit Jesuskind und ihrer tierischen Unterstützung kann nun einziehen; sie wird pünktlich zum Start des Weihnachtsmarkts am zweiten Adventswochenende, genau am Samstag, 7. Dezember, zu sehen sein. (AZ)

