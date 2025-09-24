Polizei ermittelt nach Unfall auf A8 wegen fahrlässiger Körperveretzung

Zwei der drei Fahrspuren auf der A8 mussten am Dienstagmittag gesperrt werden. Grund dafür war ein Unfall, der sich gegen 13 Uhr auf Höhe von Adelsried in Richtung Stuttgart ereignete. Wie die Polizei berichtet, bremste ein 68-Jähriger mit seinem Auto verkehrsbedingt ab. Der hinter ihm fahrende 27-Jährige bemerkte das offenbar zu spät und fuhr auf.

Bei dem Unfall wurde der 68-Jährige leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro, berichtet die Polizei. Zur Absicherung des Unfalls mussten der linke und der mittlere Fahrstreifen für kurze Zeit gesperrt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 27-jährigen Mann. (kinp)