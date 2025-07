Rührige Ruheständler in Adelsried sanieren marode Kirchentreppe

In seiner Predigt hob Pater Philipp die unterschiedlichen Arten hervor, wie man sich in der Pfarrgemeinde und rund um den Glauben engagieren könne. Weniger prominent als der Dienst der neuen Ministranten sei der Dienst am Bau der Fundamente. Darauf nahm für die Pfarrgemeinde auch Ludwig Lenzgeiger in seinen Dankesworten Bezug: „Im vergangenen Jahr hat sich um Kirchenpfleger Max Götz eine kleine Adelsrieder Dombauhütte zusammengetan, die emsig rund um das Gotteshaus arbeitet, die Fundament ausbaut und sichert.“ Nicht allein hätten die Helfer im Vorjahr dazu beigetragen, einen barrierefreien Zugang zur Kirche zu ermöglichen. Auch in diesem Jahr sei die Truppe wieder fleißig gewesen und habe somit ein „Sorgenkind der Pfarrgemeinde zu einem Aushängeschild, zu einer echten Himmelsleiter“ gemacht. Denn: In über 400 Stunden ehrenamtlicher Arbeit hätten Klaus Diesenbacher und Helmut Lenzgeiger mit Unterstützung von Wolfgang Ostermeier und Artur Mayr die Kirchentreppe, die zum Gotteshaus führt, instand gesetzt. Sie war baufällig und der Handlauf rostig. Die rührigen Ruheständler nahmen sich kurzerhand des Projektes an.

Gemeinsame Projekte

Unterstützt hat das Projekt die Gemeinde in enger Zusammenarbeit mit Bürgermeister Sebastian Bernhard. Hintergrund: Die Treppe liegt zum Teil auf Gemeindegrund. Daran soll auch das nächste Projekt anknüpfen: die gemeinsame Neugestaltung des Kirchenvorplatzes. Dabei soll unter anderem der Brunnen reaktiviert werden. „Ein großes Vergelts Gott seitens der Gemeinde will natürlich auch mit einem Präsent verbunden sein, und zwar einem, das uns die Tatkraft noch lange erhält, denn die Projekte gehen uns nicht aus“, schloss Lenzgeiger seine Dankesworte und überreichte den Helfern Gutscheine für diverse Weißwurstfrühstücke.

