Ein 20 Jahre alter Autofahrer war am Samstag um 19.15 Uhr auf der Autobahn A8 in Richtung Stuttgart unterwegs. Dabei geriet sein Mercedes ins Schleudern. Der Wagen prallte nach Mitteilung der Polizei in die Leitplanke. Weder der Fahrer noch andere wurden verletzt. Der rechte Fahrstreifen musste für die Unfallaufnahme für etwa 1,5 Stunden gesperrt werden. (corh)

