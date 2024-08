Unfall vor Hotel in Adelsried

Ein Unfall hat sich laut Polizei am Mittwoch gegen 21 Uhr vor einem Hotel in Adelsried ereignet. Demnach wollte eine 40-Jährige mit ihrem Auto in der Augsburger Straße nach links abbiegen. Der hinter ihr fahrende Autofahrer bemerkte das offenbar nicht und setzte zum Überholen an. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos, berichtet die Polizei. Sie schätzt den Sachschaden auf etwa 2000 Euro. Zeugen des Unfalls mögen sich bitte bei der Polizei in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291-18900, melden, da bis dato nicht zweifelsfrei geklärt ist, ob die Abbiegende zum einen den Blinker gesetzt und zum anderen den Abbiegevorgang bereits eingeleitet hatte. (kinp)