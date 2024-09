Wiener Ohrwürmer und Evergreens beim Konzert mit Brigitte und Anna-Maria Thoma

Unter dem Motto „Wien, Wien, nur du allein….“ findet am Sonntag, 6. Oktober, ab 17 Uhr im Bürger-Saal in Adelsried ein Konzert statt. Den Abend gestalten zwei Sängerinnen mit Wiener Volks- und Straßenliedern, Liedern beim Heurigen, Arien, Evergreens und alte Schlagern. Es singen Brigitte Thoma und ihre Tochter Anna-Maria Thoma (beide Sopran). Sie werden begleitet von Stephanie Knauer, Pianistin aus Augsburg. Auf dem Programm stehen außerdem Ohrwürmer wie „Das muss ein Stück vom Himmel sein“, „Wien, du Stadt meines Lebens“, oder „Im Prater blüh‘n wieder die Bäume“.

Brigitte Thoma wirkt nach zahlreichen Opernengagements in Passau, Coburg, Osnabrück und Kiel heute als erfahrene Konzertsängerin und Gesangspädagogin. Ihre Tochter Anna-Maria Thoma studierte Gesang an der Musikhochschule bzw. an der Theater-Akademie August Everding München und wurde 2014 mit dem bayerischen Kunstförderpreis ausgezeichnet. Stephanie Knauer schloss ihr Studium 2001 an der Musikhochschule Augsburg/Nürnberg mit „Auszeichnung“ und die Meisterklasse 2003 mit dem Meisterklassendiplom ab. Sie ist eine gefragte Begleiterin in Wettbewerben, Probespielen, bei Prüfungen und Konzerten. Der Eintritt an der Abendkasse beträgt 15 Euro, für Schüler, Studenten und Azubis sind es zehn Euro. (kräm)