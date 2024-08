Zeuge beobachtet Tatverdächtige in Adelsried

In der Nacht auf Dienstag ist in Adelsried, Birkenstraße, ein Auto aufgebrochen worden. Laut Polizei wurden Kleingeld, Tabak und Schokolade aus dem Wagen gestoheln. In der selben Nacht bemerkte eine Zeugin gegen 3:30 Uhr verdächtige Personen am alten Bahnhof in Horgau, berichtet die Polizei. Besteht ein Zusammenhang? Auf ihrem Grundstück beobachtete sie eine Person, die versucht hatte, ihr Auto zu öffnen. Nachdem das Auto versperrt war, ging die Person weiter. Die Zeugin konnte insgesamt drei junge Männer beobachten, berichtet die Polizei. Sie waren hellhäutig, trugen dunkle Schildkappen und Baggy-Hosen. Sie waren mit auffälligen Mountainbikes mit Y-Rahmen unterwegs. Der Mann, der das Grundstück der Frau betreten hatte, fuhr ein weißes Mountainbike, heißt es im Bericht der Polizei. Bei ihm waren der Zeugin auch seine welligen blonden Haare aufgefallen. Die Polizei Zusmarshausen sucht Zeugen, die Hinweise auf diese Personengruppe geben kann. Telefon: 08291/1890-0. (kinp)

