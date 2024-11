A8 in Richtung Stuttgart nach Unfall komplett gesperrt

Mehrere Unfälle ereigneten sich am Donnerstagvormittag auf der A8. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, kam es bereits gegen 6.45 Uhr zu einem Unfall zwischen den Anschlussstellen in Adelsried und Zusmarshausen. Seit etwa 8 Uhr ist die A8 in Richtung Stuttgart dort komplett gesperrt. Das führt zu massivem Stau im Berufsverkehr rund um die Autobahn.

Mehrere Unfälle auf der Autobahn A8

Die Hintergründe des Unfalls zwischen Adelsried und Zusmarshausen waren laut einer Sprecherin der Polizei Schwaben Nord am Donnerstagvormittag noch unklar. Gegen 9 Uhr war die Polizei noch immer vor Ort, um die Ursache zu klären. Auch, ob es nach dem Unfall Verletzte gibt, ist bisher nicht bekannt. Kurz nach diesem Unfall, gegen 7.30 Uhr, krachte es außerdem etwa auf Höhe der Anschlussstelle Augsburg West. Bei diesem Unfall waren laut Polizei vier Fahrzeuge beteiligt. Mindestens eine Person wurde dabei verletzt. Auch hier waren die genauen Hintergründe am Donnerstagvormittag noch unklar. (kinp)