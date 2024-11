Ein Kunstwerk zur Verbindung von Himmel und Erde

Rund 70 Jahre ist das Leichenhaus in Affaltern alt. Immer wieder hatten sich Bürgerinnen und Bürger über den schlechten Zustand des Gebäudes beklagt. Am Sonntag wurde das sanierte Leichenhaus gesegnet. Zahlreiche Menschen hatten sich an der Sanierung beteiligt. Im hellen Innenraum zieht ein mächtiges Kruzifix den Blick auf sich. Das aus dem Nachlass von Pfarrer Johann Kistler stammende sakrale Kunstwerk wurde von einer Privatperson gestiftet. Der bedeutende Gegenwartskünstler Professor Josef Alexander Henselmann hat es in einen ganz neuen Kontext gesetzt. Gehalten und umrahmt von drei Engeln, die auf die Rückwand gemalt und leicht in Gold gefasst sind, symbolisiert es die Verbindung von Himmel und Erde.

