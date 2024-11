Erfolgreiche Premiere in Affaltern

Am vergangenen Wochenende fand im Garten des Bürgerhauses das erste Kürbis- und Kartoffelfest der Freiwilligen Feuerwehr Affaltern statt – ein voller Erfolg mit etwa 250 Gästen, die den herbstlichen Abend gemeinsam feierten. Bereits ab 17 Uhr füllte sich der stimmungsvoll dekorierte Außenbereich, den der Obst- und Gartenbauverein mit viel Liebe und Kreativität geschmückt hatte. Besonderes Highlight des Abends war das große Lagerfeuer, das eine warme und gemütliche Atmosphäre schuf und zum Verweilen einlud. Die Gäste konnten aus einer reichhaltigen Auswahl an herbstlichen Speisen wählen, die von den Feuerwehrmitgliedern selbst zubereitet wurden. Für die Kinder gab es eine liebevolle Betreuung mit Bastelaktionen und spannenden Kindergeschichten, die zum Staunen und Lachen einluden. Der gelungene Abend fand seinen Ausklang an der festlich geschmückten Bar, wo die Besucher bei Getränken und anregenden Gesprächen zusammenkamen. Die Feuerwehr Affaltern hat ein stimmungsvolles Event geschaffen, das allen Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben wird. (AZ)

