Unfall beim Abbiegen in Affaltern

Zu einem Unfall beim Abbiegen ist es am Montag in Affaltern gekommen, berichtet die Polizei. Dort wollte gegen 9.15 Uhr demnach ein 59-Jähriger mit seinem Auto von der Lauterbrunner Straße nach links in die Heretsrieder Straße abbiegen. Dabei übersah der Autofahrer offenbar den Wagen eines 51-Jährigen, und es kam zum Unfall. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden liegt laut Polizei im unteren fünfstelligen Bereich, also bei mindestens 10.000 Euro. (kinp)

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Affaltern Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis