Ortstour durch Agawang: Ein kleiner Ort mit vielen Geschichten

Von Rittern ist in Agawang längst nichts mehr zu sehen. Dabei soll der Name des heutigen Ortsteils von Kutzenhausen von ihnen stammen. Genauer gesagt vom Rittergeschlecht „von Agenwanch“, das dort bereits in Urkunden aus dem 13. Jahrhundert erwähnt wird. Von ihrer Burg ist heute nichts mehr übrig. Dennoch ist es ein jahrhundertealtes Gebäude, das in Agawang an zentraler Stelle steht: die Pfarrkirche St. Laurentius. Sie soll im 14. Jahrhundert entstanden sein und ist heute das älteste Bauwerk im Ort, berichten alteingesessene Agawanger bei einem Streifzug unserer Redaktion durch den Ort. Sie haben spannende Anekdoten und Fakten zu ihrem Heimatort mitgebracht.

