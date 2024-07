Traktorfahrer mit Alkohol im Blut verursacht Unfall

Schreck für zwei Verkehrsteilnehmer auf der Kreisstraße A5: Am vergangenen Freitag fuhr gegen 15.20 Uhr, ein 74-jähriger Traktorfahrer mit einem zulassungsfreien Schwader-Anhänger, von Agawang in Richtung Horgau. Hinter dem Traktor fuhr eine 48 Jahre alte Frau mit ihrem Wagen in gleicher Richtung. Auf halber Strecke wollte die Frau das vor ihr fahrende Gespann überholen. Als sie den Überholvorgang fast beendet hatte, bog der Traktor nach links in einen Feldweg ab. Zwischen beiden Fahrzeugen kam es zum Zusammenstoß. Der Wagen der Frau wurde in das angrenzende Feld geschoben, berichtet die Polizei. Sämtliche Unfallbeteiligten bleiben bei dem Verkehrsunfall unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Während der Unfallaufnahme fiel den Beamten dann jedoch Alkoholgeruch beim unfallverursachenden Traktorfahrer fest. Ein freiwillig durchgeführter Alkotest verlief positiv, sodass der Mann zur Blutentnahme bei der PI Zusmarshausen mitfahren musste. Außerdem wurde der Führerschein des Traktorfahrers sichergestellt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol. (jah)

Jana Tallevi Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis