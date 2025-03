Agri-Photovoltaikanlage: Eine Chance für Bio-Landwirte?

Dass alles so schnell gehen würde, darüber ist Bernhard Schmid immer noch verwundert. Vor vier Jahren hat er die Schmid Sonnenhof GbR gegründet. Seitdem ist viel auf dem Hof passiert. Der landwirtschaftliche Traditionsbetrieb wird von den Schmids nach und nach zum klimafreundlichen Bioerzeuger-Unternehmen umgebaut. Das schwäbische Fleckvieh steht inzwischen in modernen offenen Ställen, mit viel Auslauf – so, wie ihr Verband Bioland es vorschreibt. Gleichzeitig sind auf den Stalldächern Solarmodule angebracht. „In der Landwirtschaft gibt es nur eine Chance: mehr Klimaschutz“, erklärt Sohn Benedikt. 2002 hat sein Vater die erste Solaranlage aufs Hausdach geschraubt, 2010 den Solarpark gebaut. Bernhard Schmid ist ein Vorreiter in Sachen Solar-Nutzung im Landwirtschaftsbereich.

