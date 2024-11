45-Jähriger bedroht Busfahrerin mit Wodkaflasche

Ein 45-jähriger Mann bedrohte am Dienstagabend gegen 20 Uhr in Stadtbergen eine 50-jährige Busfahrerin mit einer Wodkaflasche und beleidigte die Frau. Als die Polizei dazukam, beleidigte der Mann auch die Beamten. Laut Polizei war er alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Da sich der Mann laut Polizei in einer psychischen Ausnahmesituation befand, kam er in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung und Beleidigung gegen den 45-Jährigen. (diba)

