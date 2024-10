Alkoholisierter Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 01.20 Uhr kam es in der Berliner Straße in Gersthofen zu einem Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Radfahrer fuhr den Berg der Berliner Straße hinab in Richtung Ludwig-Hermann-Straße. Der Radfahrer fuhr dabei zunächst gegen einen geparkten Pkw, touchierte dann einen Straßenpoller und stürzte schließlich zu Boden. Dabei verletzte er sich am Kopf und musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Ein möglicher Grund für den Sturz dürfte laut Polizei in der augenscheinlich starken Alkoholisierung des Radfahrers liegen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Den verunfallten Radler erwartet somit eine Anzeige wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs. (diba)

