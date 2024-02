Allmannshofen

Das Bürgerhaus in Allmannshofen wird zum "Café Wohlgefühl"

Wenn Johanna Wannicke an ihr „Café Wohlgefühl“ in Allmannshofen denkt, kommt sie aus dem Strahlen nicht mehr heraus. Bereits bis Mitte Februar soll die Einrichtung komplett sein.

Plus Die neue Pächterin des Bürgerhauses in Allmannshofen erfüllt sich den Traum von einem eigenen Café. So soll das Konzept aussehen.

Von Steffi Brand Artikel anhören Shape

Leere Farbkübel türmen sich vor dem Eingang zum Allmannshofener Bürgerhaus. Wer die Tür öffnet, findet ein Kabelgewirr auf dem Boden, das in den Keller führt. Von dort ertönt Lärm, der auf Bauarbeiten hindeutet. Einzelstücke lassen Raum für Spekulationen: Eine Kuchentheke befindet sich in der ehemaligen "Stube". In einer Ecke steht ein Lounge-Stuhl, in der Mitte ein kleiner Holztisch mit modern wirkenden Sitzgelegenheiten - und mittendrin Johanna Wannicke am Bügelbrett. Schnell bügelt sie noch die hellen Vorhänge und hängt sie direkt auf. Dann berichtet sie, wie sie sich in Allmannshofen ihren Kindertraum erfüllen wird.

Liebend gerne habe sie als Kind „Café“ gespielt, berichtet die neue Pächterin des Bürgerhauses. Für eine Spielzeugtasse Kaffee habe sie ihren Eltern 50 Cent abgeknöpft. Später habe sie so viel Kuchen gebacken, dass die Menge für ihre Familie gar nicht mehr essbar war. Die heute 28-Jährige kam über Umwege zur Gastronomie. Mit dem Zeugnis des M-Zweigs der Mittelschule in Händen absolvierte sie ihr Fachabi und startete ins Studium der Sozialen Arbeit. Der Studienabbruch sei zwar ein Schock für ihre Familie gewesen, doch es sei für die heute zweifache Mama auch der Zeitpunkt gewesen, an dem sie das erste Mal das gemacht habe, was sie wirklich wollte: in der Gastronomie arbeiten. Sie absolvierte eine Ausbildung als Restaurantfachfrau in einem 5-Sterne-Hotel.

