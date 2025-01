Für mehr Gelassenheit und Zuversicht

„Bereits zum sechsten Male darf ich Sie hier in der wunderschönen Klosterkirche von Holzen im Namen der Stadtkapelle Gersthofen und der Sing- und Musikschule Gersthofen willkommen heißen“, sagte Rainer Schaller, der Vorsitzende der Stadtkapelle Gersthofen. Er führte souverän moderierend durch das einstündige Programm. Dabei griff er immer wieder auf die Begriffe Gelassenheit und Zuversicht zurück. Sie gaben der Veranstaltung das Thema.

Die Stadtkapelle Gersthofen unter Dirigent Gerhard Kratzer eröffnete das Festkonzert mit Johann Sebastian Bachs „Wachet auf ruft uns die Stimme“. Es folgte „Trag mi, Wind“ von Christian Dreo. Der Erwachsenenchor der Sing- und Musikschule Gersthofen trug in der Bearbeitung von Chorleiter Robert Kraus Gregor Meyles „Du bist das Licht der Welt“ und „When a child is born“, geschrieben von Johnny Mathis vor. Besonders feierlich erklang im stilvollen Ambiente der Klosterkirche das „Halleluja“ von Leonard Cohen, gespielt von der Stadtkapelle Gersthofen unter der Regie von Gerhard Kratzer.

Aus John Williams Feder stammt Theme from „Schindlers List“, vorgetragen von der Stadtkapelle Gersthofen, beeindruckend das Solo-Geigenspiel von Johannes Schuster. „21 Guns“ – eine Gemeinschaftsdarbietung von Stadtkapelle und Erwachsenenchor der Sing- und Musikschule entführte in die Welt von Salutschüssen, die zur Ehre berühmter Persönlichkeiten abgegeben werden. Von Hubert von Goisern stammt das Lied „Weit, weit weg“, wunderschön vom Erwachsenenchor dargeboten. „In the bleak Midwinter“ (Gustav Holst) wurde gekonnt von der Stadtkapelle in Szene gesetzt, dann ein Gänsehautgefühl bei Anton Bruckners „Locus iste“, meisterhaft im Zusammenspiel von Stadtkapelle und Erwachsenenchor vorgetragen.

Spenden fließen auch an die Klosterkirche

Den Abschluss dieser festlichen Stunde bildete die Stadtkapelle Gersthofen mit „Praise the Lord“ von Michel van Delft. Beim Abschlusslied „Großer Gott, wir loben dich“ standen die zahlreichen Konzertbesucher auf. Kräftiger und langanhaltender Applaus waren der verdiente Lohn für ein Konzerthighlight in der Klosterkirche Holzen.

Wie schon in den Jahren zuvor geht jeweils ein Drittel der eingegangenen Spenden an die Stadtkapelle Gersthofen, die Sing- und Musikschule Gersthofen und an das Dominikus-Ringeisen-Werk. Moderator Rainer Schaller verwies darauf, dass aus den Spendenbeiträgen bereits mehrere Kerzenständer für die Seitenaltäre der Klosterkirche gekauft werden konnten und auch das Ewige Licht repariert wurde.