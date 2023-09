Darum muss der Allmannshofer Flohmarkt in den Nachbarort umziehen

Allmannshofens Turnhalle gibt es so nicht mehr, jetzt müssen die Veranstalter des großen sortierten Kinderflohmarkts in die Nachbargemeinde ausweichen.

Über 300 Besucher, etwa 5000 Artikel rund ums Kind: Kleidung, Spielsachen, Kinderwagen … Mit dieser Größenordnung, gezählt im Februar, gehört der sortierte Flohmarkt aus Allmannshofen zu den größten in der Region. Normalerweise findet er zweimal im Jahr in der Kirchberghalle statt. Doch die sieht inzwischen nicht mehr so aus, wie sie mal war. Dort ist vor Kurzem ein Teil des örtlichen Kindergartens eingezogen – für einen so großen Flohmarkt ist daher kein Platz mehr. Deswegen heißt es diesmal: Ortswechsel.

Diesmal findet der Flohmarkt im Bürgerhaus Nordendorf statt

Im Bürgerhaus der Nachbargemeinde Nordendorf findet der sortierte Flohmarkt rund ums Kind diesmal statt, und zwar am Samstag, 30. September. Schwangere und Menschen mit Behinderung dürfen wie immer schon etwas früher rein, ab 9 Uhr. Für alle anderen öffnen die Türen ab 10 Uhr. Dann darf an den sortierten Tischen gestöbert werden bis um 12.30 Uhr. Wer richtig zugreifen will, kann ab 20 Euro sogar mit Karte zahlen.

Die Mitglieder des Vereins Dorferleben Allmannshofen, der den Flohmarkt organisiert, sind gespannt, wie es in der neuen Location ablaufen wird. Schließlich kann man vorher nie wissen, wie viel Ware die Verkäufer bringen, wie alles in die Halle passt und, wie lang am Ende die Warteschlange sein wird. Doch alle sind guter Dinge und freuen sich auf viele Besucher, die auch an den neuen Ort finden.