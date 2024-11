Solarkpark ist Thema im Gemeinderat

Die nächste Sitzung des Gemeinderats Allmannshofen findet am kommenden Montag, 4. November, statt. Beginn ist um 19.30 Uhr im Pfarrsaal im Bürgerhaus in Allmannshofen. Auf der Agenda steht die Änderung des Flächennutzungsplans, auch der Bebauungsplan „Solarpark Allmannshofen westlich der Bahnlinie“ ist erneut Thema im Gremium. Vorgestellt werden soll der Vorentwurf. Darüber hinaus plant Bürgermeister Markus Stettberger über die anstehende Gründung des Fördervereins in Kloster Holzen zu berichten. Auch die Beschaffung eines Geschwindigkeitsmessgeräts sowie ein Update zum Hochwasserschutz sind Themen in seinem Bericht. (AZ)