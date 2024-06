12.000 Euro Schaden nach Unfall in Altenmünster

Zu einem Auffahrunfall kommt es am Donnerstag auf der Hauptstraße in Altenmünster. Verletzt wird zum Glück niemand, berichtet die Polizei.

12.000 Euro Sachschaden sind nach einem Unfall am Donnerstagvormittag in Altenmünster zu verzeichnen. Wie die Polizei berichtet, fuhr auf der Hauptstraße in Richtung Hennhofen ein 46-Jähriger mit einem Kleintransporter. Dabei übersah er offenbar den Opel einer 81-Jährigen, die am rechten Fahrbahnrand hielt. Es kam zu einem Auffahrunfall, berichtet die Polizei. Verletzt wurde zum Glück niemand. (kinp)