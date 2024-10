Alles fehlerfrei und in vorgegebener Zeit

Die Einsätze der Feuerwehren nehmen im Bereich der Technischen Hilfeleistung einen immer größeren Anteil ein. So ist es wichtig, dass die Einsatzkräfte auch in dieser Hinsicht gut ausgestattet und vorbereitet sind – meint auch Bürgermeister Florian Mair, der sich bei der Leistungsprüfung der Freiwilligen Feuerwehr Altenmünster ein Bild vom Können „seiner Floriansjünger“ machte und für deren Einsatzbereitschaft dankte.

Markus Schwarz, Stellvertretender Kommandant, hatte die Teilnehmenden auf die Prüfung gut vorbereitet und in zwei Gruppen zum Test antreten lassen. Die Aufgabe der Einstiegsgruppe in der Stufe Bronze war, neben der Gerätekunde, eine eingeklemmte Person aus einem Unfallfahrzeug zu bergen. Die Übung mit Spreizer und Schneidgerät absolvierten die Prüflinge fehlerfrei und in der vorgegebenen Zeit. Erfreulich dabei: In dieser Gruppe konnten sieben Aktive der Ortsteilfeuerwehr aus Eppishofen ihre praktischen Kenntnisse erweiterten. Weiterhin mussten unter den fachkundigen Augen der Schiedsrichter Gökcen Gök, Gottfried Reiter und Erwin Weber die Teilnehmer der zweiten Gruppe in den Stufen bis Gold Ihr Wissen bei theoretischen Truppaufgaben unter Beweis stellen. Dazu zählten beispielsweise die Funktionsweise des hydraulischen Rettungssatzes, der Motorkettensäge, oder als Ersthelfer das Unfallopfer in die stabile Seitenlage zu bringen. Die anschließende Übung absolvierte auch die „Fortgeschrittenen-Gruppe“ fehlerfrei und in der vorgegebenen Zeit.

13-mal Bronze, einmal Silber und viermal Gold

Kommandant Heinz Weindl bedankte sich bei seinem Stellvertreter für die gute Vorbereitung und bei den Aktiven mit ihren Gruppenführern Michael Rößle und Lukas Nenning für ihre erfolgreiche Prüfung. Ausgezeichnet mit dem Abzeichen in Bronze wurden in Eppishofen: Michael Rößle, Matthias Rößle, Thomas Winkler, Christoph Kraus, Stephan Trippel, Jürgen Blank und Stefan Dorn. Von der Feuerwehr Altenmünster erhielten Andreas Weiß, Corvin Zott, Manuel Kraus, David Kraus, Markus Frank und Florian Mayr das bronzene Abzeichen sowie Benjamin Zott das Abzeichen in Silber; und mit dem goldenen Abzeichen dürfen sich künftig Lukas Nenning, Andreas Klob, Daniel Theis und Stefan Zerhau schmücken.