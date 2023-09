Altenmünster

06:30 Uhr

Altenmünster will den Uferbereich der Zusam aufwerten

Plus Ein abgeflachtes Ufer, Holzstämme zum Draufsitzen und Bäume, die den Besuchern Schatten spenden: So will Altenmünster die Zusam umgestalten.

Von Josef Thiergärtner

An einem außergewöhnlichen Ort versammelte sich der Gemeinderat Altenmünster zu Beginn seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause. Statt wie gewohnt im Sitzungssaal war das Ufer der Zusam am südlichen Ortseingang dieses Mal der Treffpunkt. Hier sollen lebensraumverbessernde Maßnahmen im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie durchgeführt werden, weshalb sich auch mehrere Mitglieder des örtlichen Fischereivereins dort einfanden.

Dass sich die Gemeinde überhaupt mit diesem Thema auseinandersetzen konnte, wurde durch den Erwerb von zwei angrenzenden Grundstücken mit einer Fläche von 1,7 Hektar vor zwei Jahren ermöglicht, erklärte Bürgermeister Florian Mair eingangs. Das Wasserwirtschaftsamt erwarb davon im Rahmen des ihm zustehenden Vorkaufsrechtes die sogenannten Uferstreifen mit knapp 0,5 Hektar.

