Ehemalige Bücherei in Violau wird zur Priesterwohnung

Bis vor zwei Jahren residierte die Bücherei „Der Bücherwurm“ im Pfarrheim Haus Nazareth in Violau. Jetzt ist Pfarrer Hilary Ubah in die Räume im zweiten Stock des Gebäudes eingezogen. Er kam zum 1. September aus Kriegshaber nach Violau und folgt Kaplan Jiby John nach, der die Pfarreiengemeinschaft Altenmünster-Violau Ende August verlassen hat. John hatte im Pfarrhaus in Zusamzell gewohnt, das dem Katholischen Pfründestiftungsverbund St. Ulrich gehört. Dem Vernehmen nach könnte es verwertet werden.

Helene Weinold