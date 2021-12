Hegnenbach soll schöner werden

In Hegnenbach ist schon vieles besser geworden. So gehen die Arbeiten nun weiter.

Das glückliche Ende einer schier unendlich scheinenden Geschichte rückt näher im Altenmünsterer Ortsteil Hegnenbach. Die Jahre, in denen die Hegnenbacher mit schlammigen Buckelpisten voller Schlaglöcher leben mussten, sind vorbei.

Inzwischen sind alle Straßen in dem Ortsteil asphaltiert. Demnächst sollen Straßenschilder und Verkehrszeichen angebracht werden, wie Bürgermeister Florian Mair in der jüngsten Gemeinderatssitzung ankündigte, und im kommenden Frühjahr werden die Straßen Jörgberg, Lindenweg und Im Gäßle erneuert. In allen Seitenstraßen gilt nach einem Beschluss des Gemeinderates künftig Tempo 30. Am Fuß der Pfarrkirche St. Georg entsteht derzeit der neue Dorfplatz mit einem Baum und Sitzbänken zum Verweilen. Wo bisher nur eine Rinne im Pflaster zu sehen ist, wird ein Trinkwasserbrunnen installiert.

Landratsamt lehnt Halteverbot in Neumünster ab

In Neumünster wird es an der Johann-Wisrich-Straße im Bereich der Abzweigung zur Kreuzstraße kein einseitiges Halteverbot geben. Das teilte Bürgermeister Florian Mair dem Gemeinderat mit. Die Straßenverkehrsbehörde am Landratsamt hatte auf Antrag der Gemeinde die Verkehrssituation überprüft und kein Halteverbot für notwendig erachtet. Sie begründet ihre Entscheidung unter anderem damit, dass an dieser Stelle das ganze Jahr über kein Unfall passiert sei, das Abbiegen aus der Kreuzstraße und in die Kreuzstraße problemlos möglich sei und keine Beschwerden über die Parksituation vorlägen.

