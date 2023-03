Im März hat Altenmünster die 4500-Einwohner-Marke geknackt

Plus Personalmangel in den Kindergärten, Verkehrsrowdys und der Umgang mit dem Rohstoff Wasser beschäftigen die Anwohner bei der Bürgerversammlung in Altenmünster.

Die Gemeinde Altenmünster bleibt attraktiv: Im März übersprang die Einwohnerzahl zum ersten Mal die Marke von 4500 – eine Steigerung um rund 300 seit 2020, wie Bürgermeister Florian Mair in der Bürgerversammlung in der Schulturnhalle Altenmünster bekanntgab. Dort hatten sich 32 Bürgerinnen und Bürger eingefunden, um sich über die aktuelle Situation der Gemeinde zu informieren und dem Bürgermeister sowie den elf anwesenden Gemeinderäten ihre Anliegen vorzutragen. Tags darauf kamen in Baiershofen 47 Interessierte zur Versammlung ins Bürgerhaus.

In allen neun Ortsteilen fanden Versammlungen statt, weil es Bürgermeister Mair nach eigener Aussage wichtig ist, mit den Bewohnerinnen und Bewohnern jedes Dorfes ins Gespräch zu kommen. Zum ersten Mal hatte er außerdem zu einer digitalen Versammlung eingeladen, bei der sich zwanzig Teilnehmer zuschalteten, "darunter viele, die zuvor nie bei einer Bürgerversammlung waren", wie Mair sagt. Er wolle dieses Angebot deshalb beibehalten.

Einkommenssteuer bleibt Haupteinnahmequelle

Die Haupt-Einnahmequellen der Kommune sind der Einkommenssteueranteil (2022: ca. 2,6 Millionen Euro), die Gewerbesteuer (1,3 Millionen Euro) und die Schlüsselzuweisungen (1,6 Millionen Euro). In den Jahren 2020 und 2022 flossen außerdem große Summen durch Grundstücksverkäufe in den Baugebieten in die Gemeindekasse. Den größten Anteil an den Ausgaben machen mit mehr als 3,5 Millionen Euro die Personalkosten aus. Derzeit sind 91 Personen bei der Gemeinde beschäftigt, mehr als die Hälfte davon in den Kindertagesstätten in Altenmünster (32) und Zusamzell (17).

Weitere Bürgerversammlungen in den Ortsteilen von Altenmünster 1 / 7 Zurück Vorwärts Freitag, 24. März, Eppishofen, Feuerwehrhaus, 19 Uhr

Montag, 27. März, Hegnenbach, Bürgerhaus, 19 Uhr

Dienstag, 28. März, Hennhofen, Gemeinschaftshaus, 19 Uhr

Mittwoch, 29. März, Neumünster, Vereinszentrum, 19 Uhr

Donnerstag, 30. März, Unterschöneberg, Vereinsheim, 19 Uhr

Freitag, 31. März, Violau, Pfarrheim, 19 Uhr



Samstag, 1. April, Zusamzell, Schützenheim, 19 Uhr (hwe)

Trotzdem ist die Personalsituation in den Kitas oft so angespannt, dass die Gemeinde seit einiger Zeit nichtpädagogische Hilfskräfte einsetzt, um die Kinderbetreuung aufrechterhalten zu können. Die Kosten sind durch die Beiträge der Eltern nicht gedeckt. Aktuell beträgt das Defizit bei der Kinderbetreuung gut eine Million Euro pro Jahr, wie Bürgermeister Mair ausführte: "Diese Summe muss aus dem restlichen Gemeindehaushalt bestritten werden. Aus meiner Sicht führt an einer Gebührenerhöhung kein Weg vorbei."

Nachfrage nach Bauplätzen sinkt

Die Nachfrage nach Bauplätzen sei angesichts steigender Zinsen und Baupreise nicht mehr so lebhaft wie in den vergangenen Jahren, trotzdem werde die Gemeinde das Baugebiet am Kellerberg in Zusamzell wie geplant erschließen, kündigte Mair an: Es sei Aufgabe der öffentlichen Hand, dafür zu sorgen, dass die Bauwirtschaft nicht einbreche. Erfreulich sei, dass immer mehr Bauwerber bereit seien, Baulücken innerorts zu schließen, sagte er. Kritisch äußerte sich Mair zum Verfahren in Sachen Vitale Ortsmitte: "Das ist ein zähes Geschäft, was die Fördergeber betrifft." Er sei froh, dass der Investor, die Ulrich Reitenberger Bau GmbH, an dem Projekt festhalte.

In Altenmünster und Baiershofen beklagten mehrere Bürger, dass zu schnell und zu rücksichtslos Auto gefahren werde. So halten sich nach Ansicht der Anwohner beispielsweise am Bühlweg in Altenmünster nach der Abzweigung von der Staatsstraße nur wenige an das Tempolimit. Bürgermeister Mair räumte ein, dass das 30er-Schild nach der Ampel beim Friedhof möglicherweise leicht übersehen werden könne, und schlug vor, die Zahl 30 zusätzlich auf den Asphalt malen zu lassen.

Gemeinde will weitere Geschwindigkeitsanzeigen anschaffen

Außerdem beabsichtige die Gemeinde, weitere mobile Geräte zur Geschwindigkeitsanzeige anzuschaffen und an verschiedenen Stellen im Ort zu platzieren. "Erfahrungsgemäß reduzieren Autofahrer die Geschwindigkeit sofort, wenn sie an der Anzeigetafel sehen, dass sie zu schnell unterwegs sind", meinte Mair. Die kommunale Verkehrsüberwachung habe bei mehr als 8000 Messungen nur 177 Überschreitungen festgestellt, von denen sich die meisten im Bereich zwischen sechs und zehn Stundenkilometern bewegt hätten: "Im Gros wird recht vernünftig gefahren."

Einen bewussteren Umgang mit dem Rohstoff Wasser mahnte Ilsetraud Köninger an. Sie beobachte, dass immer mehr Hof- und Garageneinfahrten versiegelt würden, erklärte sie und kritisierte, dass beispielsweise der Radweg zwischen Neumünster und Landensberg habe asphaltiert werden müssen, um gefördert zu werden. Mair wies darauf hin, dass in Neubaugebieten versickerungsfähiges Pflaster und Zisternen zur Pufferung des Niederschlagswassers gefordert würden. Die Gemeinde selbst achte wie bei der Neugestaltung des Rathausplatzes darauf, Regenwasser an Ort und Stelle versickern und nicht über Gräbenin die Zusam abfließen zu lassen. Er räumte ein: "Wo kein Bebauungsplan gilt, hat die Gemeinde keine Einflussmöglichkeit auf privatem Grund."