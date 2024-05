Altenmünster

In den Kindertagesstätten in Altenmünster wird es eng

Der Bedarf zur Betreuung ist in Altenmünster aktuell besonders hoch. Deshalb muss die Gemeinde handeln.

Plus Die Gemeinde lagert eine Krippengruppe in die Grundschule aus, um Platz für eine weitere Kindergartengruppe zu schaffen.

Von Helene Weinold

Vor knapp zwei Jahren wurde der Erweiterungsbau des Kindergartens Rappelkiste in Altenmünster eingeweiht, doch schon jetzt wird es wieder eng in den Tagesstätten des Ortes. Inzwischen lägen alle Anmeldungen für das Betreuungsjahr 2024/2025 vor, berichtete Bürgermeister Florian Mair dem Gemeinderat. Demnach stehe derzeit für 16 Kinder kein Platz im Kindergarten zur Verfügung.

Wie kann der Engpass behoben werden?

Die Verwaltung hatte mehrere Vorschläge ausgearbeitet, um diesen Engpass zu beheben: Die Einrichtung eines Waldkindergartens oder einer Waldgruppe in Zusamzell würde rund 50.000 Euro für die Erschließung und einen Container als Unterkunft kosten. In einem Raum zwischen Bestandsgebäude und Erweiterungsbau des Kindergartens könnte eine Kleingruppe mit acht bis zehn Kindern Platz finden, was rund 6000 Euro für die Ausstattung erfordern würde, ohne dass jedoch alle Kinder untergebracht werden könnte.

