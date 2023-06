Altenmünster

vor 33 Min.

Kindergarten, Rufbus, Ortsmitte – was sich in Altenmünster tut

Plus Zur Halbzeit im Rathaus legt sich Bürgermeister Florian Mair bereits fest: Er möchte bei der kommenden Wahl wieder antreten. Was er sich bis dahin vorgenommen hat, erzählt er im Interview.

Von Philipp Kinne

Wenn Sie an die vergangenen drei Jahre im Rathaus zurückdenken, was – außer Corona – fällt Ihnen als wichtiges Ereignis für die Gemeinde ein?



Florian Mair: Hier denke ich gerne an die Eröffnung des Erweiterungsbaus unseres Kindergartens in Altenmünster und die Fertigstellung der Straßenbauarbeiten in Hegnenbach. Zwei Vorhaben, die zeigen, dass sich die großen Mühen und Anstrengungen gelohnt haben und wir für die Bürgerinnen und Bürger gute Ergebnisse erreichen konnten.

Im Rückblick auf die drei Jahre: Was ist Ihre positivste Erinnerung?



Florian Mair: Ich bin immer wieder begeistert vom Zusammenhalt und dem hohen Engagement unserer Bürgerinnen und Bürger in den neun Orten unserer Gemeinde. Nicht nur während der Corona-Pandemie, sondern auch jetzt zeigt sich mir immer wieder, dass sich alle Generationen gerne einbringen, um gemeinsam Gutes für unsere Gemeinde zu erreichen.

