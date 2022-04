Altenmünster

06:30 Uhr

Millionen für neue Baugrundstücke: Altenmünster verabschiedet Rekordhaushalt

Plus Die Gemeinde Altenmünster will im laufenden Jahr kräftig investieren. Unter anderem in das Erschließen neuer Baugrundstücke. Welche großen Projekte noch anstehen.

Von Josef Thiergärtner

Die Gemeinde Altenmünster hat viel vor. Erweiterung des Kindergartens, Radwege - und eine Menge neuer Baugrundstücke. Um diese und andere Projekt zu finanzieren, wurde nun der Haushaltsplan verabschiedet. Der ist ein Rekord: Erstmals übersteigt die Planung die 20-Millionen-Euro-Marke

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

