Zu viel PFC im Wasser? Die Zweifel an der Zusam bleiben

Plus Der Bund Naturschutz fordert eine Messstelle in Zusamzell. Sie soll Klarheit über eine mögliche PFC-Belastung der Zusam bringen. Warum die Behörden das ablehnen.

Ist zu viel PFC in der Zusam? Vertreter des Bund Naturschutz aus Welden und Altenmünster sind zumindest besorgt deswegen. Sie befürchten, dass die Chemikalien aus dem Sickerwasser der Mülldeponie bei Hegnenbach in die Zusam gelangen könnten. Dass der Altenmünsterer Bürgermeister Florian Mair im Dezember Entwarnung gegeben hatte, beruhigt sie nicht.