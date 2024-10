Radfahrerin prallt gegen Traktor und muss ins Krankenhaus

Ein junger Traktorfahrer hat am Samstag um 13.30 Uhr eine Fahrradfahrerin übersehen. Obwohl beide noch durch Bremsen und Ausweichen versuchten, einander auszuweichen, stießen sie zusammen.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Zusmarshauser Polizei, als der 18-Jährige von der Eichholzstraße in Altenmünster in Richtung Violau unterwegs war und in die Straße Am Nonnengraben links abbiegen wollte. In dem Moment kam eine 66-Jährige mit ihrem Pedelec von Violau und wollte in die Ortsmitte weiterfahren.

Bei dem Zusammenstoß mit dem Traktor erlitt die Frau laut Polizei leichte Verletzungen. Mit mehreren Prellungen kam sie ins Krankenhaus. Die Frau hatte einen Helm getragen, der vermutlich Schlimmeres verhindert hatte. Da aber anfangs nicht bekannt war, wie schwer die 66-Jährige bei dem Unfall verletzt worden war, war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Am Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Der Traktor blieb unbeschädigt. (corh)