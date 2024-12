Tödlicher Unfall bei Zusamzell: St2032 komplett gesperrt

Ein 77-jähriger Mann starb am Freitagmorgen bei einem Unfall auf der Staatsstraße 2032 zwischen Welden und Zusamzell. Der Mann war in Richtung Zusamzell unterwegs. Etwa 500 Meter vor dem Ortsbeginn Zusamzell kam er laut Polizei in einer Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte er mit seinem Fahrzeug gegen mehrere Bäume. Der Unfall, der sich gegen 7 Uhr ereignet haben dürfte, wurde erst zehn bis 20 Minuten später durch Zeugen gemeldet. Diese hatten das stark beschädigte Fahrzeug, in welchem sich noch der leblose Fahrer befand, festgestellt.

Ein Gutachter wurde zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen. Die Feuerwehren von Altenmünster, Welden und Zusamzell sind mit 40 Kräften vor Ort. Die St2032 ist derzeit noch komplett gesperrt. Die Feuerwehr leitet den Verkehr örtlich um. Die Sperrung wird laut der Polizei Zusmarshausen bis etwa 11.30 Uhr andauern. (diba)