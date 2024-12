Ein 42-jähriger Mann wurde am Donnerstag gegen 13.20 Uhr bei einem Forstunfall schwer verletzt. Er wurde laut Polizei durch Teile eines Baumes, welcher durch einen Windstoß umgedrückt wurde, am Oberschenkel aufgeschlitzt. Die getragene Schutzkleidung konnte die Verletzung nicht verhindern. Der Mann kam in ein Krankenhaus. (diba)

