Renovierungsarbeiten: Was sich in der Grundschule verändert

Manche Mitglieder des Gemeinderates fühlten sich bei der jüngsten Sitzung an ihre Schulzeit zurückversetzt, als sie bei einem Ortstermin Bürgermeister Florian Mair über die kürzlich abgeschlossenen Renovierungsarbeiten im Schulhaus informierte. Erforderlich machten diese Maßnahme der Brandschutz an der Grundschule, der nicht mehr den aktuellen Anforderungen entsprach. Nun konnten sich die Ratsmitglieder einen Eindruck verschaffen, wie die Verbesserungen, für die sie vor knapp einem Jahr den Beschluss fassten, umgesetzt wurden.

Der Schwerpunkt lag bei den Türen der Klassenzimmer, die die Bedingungen nicht mehr erfüllten. Um Fluchtwege von Raum zu Raum zu ermöglichen, war der Einbau von Durchgangstüren erforderlich. Als richtig und sinnvoll erwies sich die damalige Entscheidung, beim Austausch der vier großen Flügeltüren im Erd- und Obergeschoss die teurere Variante mit Vollverglasung zu wählen. Dies trifft auch für die zusätzliche Trennwand im Aulabereich des Obergeschosses zu, die aus Glas, statt in Trockenbauweise eingebaut wurde. Inclusive der Planungskosten schlägt die Maßnahme für den Brandschutz mit 320.000 Euro zu Buche, eine erwartete Förderung wird den Aufwand mit 115.000 Euro reduzieren.

Die Ausstattung war teilweise über 50 Jahre alt

Zusätzlich wurde im Rahmen der Renovierungsarbeiten, die während der Sommerferien durchgeführt wurden, der Werkraum im Kellergeschoss mit neuen Möbeln ausgestattet. Teilweise handelte es sich beim Austausch der Werkbänke noch um die Erstausstattung von 1967, was auch für manche Werkzeuge zutrifft. „Mit einigen Gerätschaften habe ich noch in meiner Schulzeit gearbeitet“, erinnerte sich Bürgermeister Mair. Die Höhe der neuen Werkbänke wurde an das Alter der Grundschüler angepasst, denn in früheren Jahren stand das Fach „Werken“ erst ab der 5. Klasse auf dem Lehrplan. Ein neues Klassenzimmer für die 1c entstand aus dem bisherigen Handarbeitsraum, weil dieser nach Schulbauverordnung einer Grundschule nicht mehr zusteht. Der Kostenaufwand für die Neugestaltung dieser beiden Räume belaufen sich auf rund 100.000 Euro.

„Rechnet man die noch notwendigen Restarbeiten mit ein, werden wir in diesem Jahr rund 420.000 Euro für diese beiden Maßnahmen investieren. Und zwar zusätzlich zum laufenden Sachaufwand, den wir selbstverständlich kontinuierlich für unsere Schule tragen“, betonte Mair.