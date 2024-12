Der neue Freiraum-Kalender ist da

Das Entwicklungsforum Holzwinkel und Altenmünster präsentiert den kostenlosen Freiraum-Kalender für das Jahr 2025 in der fünften Auflage. Der Kalender weist bedeutsame Motive und schöne Landschaften der Region Holzwinkel und Altenmünster auf.

Wie auch das Design des vergangenen Jahres bietet der Kalender ein Notizfeld sowie den Verweis auf Termine der Gemeinden und überregional interessante Termine der Vereine. Die Bilder stammen dieses Jahr aus den zugesendeten Bildern eines Fotowettbewerbs.

Der Freiraum-Kalender wird verteilt

In den Kalender gefunden haben laut Pressemitteilung schöne Aufnahmen von regionalen Motiven, passend zu den Jahreszeiten, in grob gleichmäßiger Verteilung bezüglich der ILE-Gemeinden, die nicht zuletzt einen Bezug zu den Entwicklungszielen aufweisen. Eine Collage zeigt weitere aktuelle Themen der interkommunalen Zusammenarbeit und Projekte aus dem Regionalbudget. Um den Kalender kostenfrei ausgeben zu dürfen, wurde eine Förderung durch das ALE Schwaben beantragt.

Der Kalender wird an alle Haushalte verteilt und kann per E-Mail an info@freiraum-zum-leben.de oder eine der Holzwinkel-Gemeinden samt Altenmünster angefragt werden. (AZ)