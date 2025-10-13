„Irgendwann kennt man sich“: Wenn Pflege mehr als nur Unterstützung im Alltag ist

Von den Fenstern in ihrem Wohnzimmer, neun Stockwerke über Gersthofen, sieht man an diesem Morgen statt Bergen nur den Nebel, der sich wie eine Decke auf die Häuser legt. Das „Guten Morgen Marianne“ von Sozialpflegerin Marion Riebler von der Ökumenischen Sozialstation ist das Erste, was die 77-jährige Marianne Barth an diesem Tag zu hören bekommt. Es ist zwar erst 7.30 Uhr, doch Marianne Barth ist nicht die erste Klientin von Marion Riebler. Die Seniorin ist schon aufgestanden, aber noch etwas müde. Sie lächelt Marion Riebler zu, die ihr heute mit den Kompressionsstrümpfen hilft. Mit einem Netz aus Hilfe von der Ökumenischen Sozialstation, ihrer Tochter und dem Fahrdienst des Freiwilligenzentrums ZEBI Gersthofen, gelingt es ihr, ihre Selbstständigkeit zu erhalten. Doch der Weg dahin war nicht leicht.

Mittlerweile ist Barth froh, Pflegeleistung in Anspruch nehmen zu können, denn ihr erster Antrag war abgelehnt worden. Kein Einzelfall, wissen die Fachleute. Dabei erlaubt es ihr ihr Gesundheitszustand nicht, beispielsweise die Kompressionsstrümpfe alleine anzuziehen. Erst ein medizinischer Vorfall und ihr eingelegter Widerspruch führten dazu, dass der Antrag doch noch genehmigt wurde. Der lange Atem in dem Verfahren hat sich für die 77-Jährige ausgezahlt.

Immer mehr Pflegebedürftige, aber kaum Kräfte, die sie versorgen

Marion Riebler weiß, dass die meisten Bedürftigen keinen Widerspruch einlegen wollen oder können, denn das ist oft mit viel Aufwand verbunden. Hinzu kommt: Der Bedarf wird definitiv steigen, das Geld im System muss dann unter weit mehr Personen aufgeteilt werden. Laut Pflegebedarfsprognose 2024 des Landratsamts Augsburg wird die Zahl der über 85-Jährigen in Gersthofen bis 2042 über 70 Prozent ansteigen. Das stationäre Versorgungsniveau kann unter den aktuellen Bedingungen nicht dauerhaft gehalten werden. Die ambulante Pflege müsse daher dringend gestärkt werden, heißt es in der Prognose. Die Zahl der ambulanten Pflegedienste hat sich, laut Landratsamt, jedoch seit dem Jahr 2000 nur von 22 auf 33 im Landkreis steigern können. Riebler erklärt, dass es auch schon zu Aufnahmestopps kam, weil die Pflegerinnen keine Kapazitäten hatten. Viele von ihren Kolleginnen würden bald in Rente gehen, Nachfolger gibt es kaum.

Für Riebler stand schon in jungen Jahren fest, dass sie Sozialpflegerin werden möchte

Im Schnellschritt geht es weiter zum nächsten Klienten. Dabei erzählt Riebler, dass sie schon mit 17 Jahren die Ausbildung zur Sozialpflegerin begonnen hat. Nebenbei arbeitete sie in einem Altenheim, um sich etwas dazuzuverdienen. „Das ist jetzt schon 26 Jahre her“, erzählt sie mit einem Lächeln auf den Lippen. Der Beruf hat ihr so viel Spaß gemacht, dass für sie nichts anderes mehr infrage kam. Dann klingelt sie an der Tür des nächsten Klienten. Er bekommt an diesem Tag den Blutzucker gemessen. Kurze Zeit später klopft es an der Tür. Seine Nachbarin bringt ihm Frühstück. Sie hilft dem Mann im Alltag und ist dankbar für die Unterstützung von Riebler: „Heute haben viele gar keine Zeit mehr, sich um Angehörige zu kümmern und nicht jeder kann eine Spritze setzen. Ich auch nicht“, sagt die Nachbarin. Sofort breitet sich ein Lächeln auf Rieblers Lippen aus, denn die positive Rückmeldung bedeutet ihr viel, erzählt die Pflegerin, bereits auf dem Weg zur nächsten Klientin.

Montags und Mittwochs geht es für Hannelore in die Tagespflege

Hannelore wartet schon auf ihrem Stuhl in der Küche, als Riebler zur Tür hereinkommt. Die Seniorin möchte ihren Nachnamen nicht in der Zeitung lesen. Wie der Klient davor hat auch Hannelore Diabetes. Deshalb verabreicht ihr Riebler zuerst die Insulinspritze. Dann muss die Pflegerin auf einmal Schmunzeln, denn Hannelore weiß, dass Riebler die Kompressionsstrümpfe zuerst am linken Bein überzieht und streckt es ihr schon entgegen. Am Montag und Mittwoch geht es für Hannelore zwischen acht und neun Uhr zur Tagespflege der Sozialstation, wo zusammen gegessen und geredet wird. So auch heute.

Selbstständigkeit ist für diesen Frauen wichtig - so lange es noch geht

Die letzte Klientin des Tage ist gerade am Saubermachen, als Marion Riebler zu ihr kommt. Mit fröhlicher, lebendiger Stimme begrüßt die 96-Jährige sie. Die beiden witzeln mit- und übereinander. Die Pflegerin kommt lediglich zur Medikamenteneinnahme, denn alles Weitere erledigt die Rentnerin selbst. Erst seit diesem Jahr erhält die 96-Jährige ambulante Pflegehilfe, denn für sie, wie auch für andere Klienten von Riebler, steht trotz der Pflegeleistung fest: Solange es geht, möchte sie selbstständig bleiben. Die ambulante Pflege gibt ihr die Chance, das eigene Zuhause mit den Erinnerungen an ihre Liebsten nicht aufgeben zu müssen. Auch wenn das Leben im Alter manchmal unser ist - die ambulante Pflege kann Sicherheit geben.