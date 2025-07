Gartenserie: Wenn Blattläuse und Ameisen den Garten bevölkern

Der ganze Garten voller Ameisen und Blattläuse? Das ist keine Seltenheit in diesem Jahr. Der Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege, Bernhard Frey, hat auch schon davon gehört. „Das liegt am Klimawandel“, sagt er. Zu wenig kräftiger Regen und höhere Temperaturen als gewöhnlich bescheren den Ameisen ein schönes Leben in den Gärten im Augsburger Land. Das freut auch die Blattläuse, denn sie profitieren davon. Was die Pflanzen im Garten jetzt noch vor größeren Schäden bewahrt?

Gefräßige Krabbler: Blattläuse schaden den Pflanzen Foto: Robert Günther/dpa-tmn (Symbolbild)

Wahrscheinlich helfen chemische Pflanzenschutzmittel aus dem Gartenmarkt zu dieser Jahreszeit am besten. Auch wenn es nicht das beliebteste Mittel gegen Läuse bei den Gärtnern sein dürfte. Im Juli ist es fast die einzige Alternative zum Nichtstun. Für klassische Hausmittel ist es meist schon zu spät. Die Ameisenstraßen in Richtung Baumkrone sind inzwischen sechsspurig ausgebaut, die Fugen der Terassenplatten sind ausgeräumt und die Isolierung im Haus könnte auch bald noch ausgehöhlt werden. Nach Gesprächen mit Kammerjägern weiß der Gartenexperte, dass millimetergroße Löcher den Ameisen reichen, um ins Haus zu kommen. Und es sind nicht die großen, sehr nützlichen Waldameisen, die da einziehen.

Warum Ameisen sich Blattläuse halten

Ganz oben im Ameisenhaufen legen Ameisen ihre Eier ab, um sie von der Sonne ausbrüten zu lassen. In diesem Jahr herrschen beste Bedingungen für diese Taktik. Damit die Ameisen-Mannschaft auch ausreichend Honigtau bekommt, haben die Vorfahren vorgesorgt: Sie haben die Eier der Blattläuse an die Triebe der Sträucher und Bäume gesetzt, damit die Blattläuse hier an den saftigsten Quellen ihrer Nahrung sitzen und gleich los fressen können. Dafür stechen Blattläuse in die Blätter oder grünen Zweige der Pflanze und saugen den Pflanzensaft aus. Den klebrigen Honigtau, den sie wieder ausscheiden, lieben die Ameisen. So sind die Ameisen quasi die Hüter der Blattläuse, wie Bernhard Frey erklärt. Ameisen greifen auch Marienkäfer an, die Blattläuse fressen, und versuchen mit vereinten Kräften, die Käfer zu vertreiben.

Das Problem: Die Blattläuse hinterlassen beim Fressen kleine Wunden an den Pflanzen, die mit bloßem Auge nicht erkennbar sind. Sie werden oftmals zum Einfallstor für Pilzbefall und Krankheiten. Hochgezüchtete Rosen können so beispielsweise ihr Blätter schon im früheren Sommer verlieren und haben dann keine Möglichkeit, Fotosynthese zu betreiben. „Sie verhungern“, erklärt Bernhard Frey. Das können viele Pflanzen mal ein Jahr aushalten, mehrmals hintereinander sollte das aber nicht passieren.

Was den Pflanzen bei Läusebefall jetzt noch helfen kann

Wer seinen Pflanzen helfen will, kann sich in einem Gartenfachmarkt beraten lassen, welches Pflanzenschutzmittel für sein Problem das richtige wäre. Ohne Beratung sind die Mittel nicht zu haben. Andere Tiere, auch Haustiere, dürfen nicht gefährdet werden. Je nach Befall und Ort des Geschehens können auch Kammerjäger Auskunft geben. Je früher, desto besser, lautet die Devise. Wer schnell reagiert, kommt vielleicht damit aus, nur ein Mal Mittel spritzen zu müssen.

Am besten schon im März loslegen

Noch besser ist es, nächstes Jahr schon im März einzugreifen. Ameisenköder unter die Bäume und Sträucher stellen, die von einer Ameisenstraße bevölkert werden. Das minimiert nicht nur die Ameisenpopulation, sondern auch die Anzahl der Läuse. Sind die Pflanzen schon befallen, hilft es, die befallenen Blätter mit einem Gemisch aus Schmierseife und warmem Wasser einzureiben. Bernhard Frey erklärt, dass diese Mischung den Blattläusen die Atemorgane verklebe. Die Tiere bleiben auf der Pflanze, richten aber keinen weiteren Schaden an.

Bestenfalls bekommt man die Läuseplage in den Griff, solange sich noch die erste Generation der Läuse breitmacht, die sogenannten Stammmütter. Manchmal kannn man die noch mit den Fingern abstreifen. Später seien es einfach zu viele Läuse für diese Methoden, sagt der Experte. Auf keinen Fall sollte man die von Blattläusen bevölkerten Triebe abschneiden. In den Trieben befinden sich Wachstumshormone, die den Pflanzenwuchs steuern.