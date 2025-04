Ein Angler will Jugendliche für sein Hobby begeistern

Die meisten Vereine und Hobbysportler werden das Problem kennen: Es ist nicht einfach, Nachwuchs für das eigene Hobby zu begeistern. Vor allem, wenn es ein Sport ist, für den man teures Equipment braucht. Angeln ist da ein gutes Beispiel. Für Angelrute und Co. kann man schon einmal ein paar hundert Euro hinlegen.

Christoph Trinkwalder aus Allmannshofen will sich dem Problem annehmen und organisiert einen Anglerflohmarkt. Dort kann man sich mit geringerem Budget ausstatten, was seiner Meinung nach vor allem der Jugend zugute kommen könnte.

Am kommenden Samstag, 12. April, findet im Nordhof in Kloster Holzen, Klosterstraße 1, das erste Mal ein Flohmarkt für Anglerbedarf statt. Los geht es um 9 Uhr, gehandelt und gefeilscht werden kann bis 15 Uhr. In diesem idyllischen Ambiente soll alles angeboten werden, von Kleidung über Köder bis hin zu preiswerter Neuware.

Der passionierte Angler ist ein Flohmarkt-Profi

„Hier in der Gegend ist es nicht einfach, sich auszustatten”, erzählt der langjährige Hobby-Angler. Es gebe nur wenige Shops und für gebrauchte Ware nur vereinzelte Angebote. Als junger Einsteiger könne man sich die Ausstattung nur schwer leisten.

Was Flohmärkte betrifft, ist der Allmannshofer ein echter Profi. Von Beruf ist er zwar Erzieher, aber seine Wochenenden widmet er ganz dem Trödel. Er veranstaltet jährlich Dutzende Flohmärkte, darunter auch der bekannte Flohmarkt in der Wertinger Schwabenhalle. Dort werden Waren aller Art angeboten. Am 12. April soll es diesmal nur ums Angeln gehen.

Warum der Anglermarkt ausgerechnet in Kloster Holzen stattfindet

Warum er damit ausgerechnet im Klosterhof gelandet ist, verrät er mit einem Augenzwinkern: Im Management des Kloster-Hotels gebe es große Angel-Fans, die seine Idee gleich gut gefunden hätten. Noch sind ein paar Plätze für Verkäufer frei, wer Interesse hat, kann sich unter 01752308127 bei Christoph Trinkwalder oder unter 01627294631 bei Andrea Gerstmayer melden. Die Standgebühr beträgt fünf Euro, Jungfischer bekommen den Organisatoren zufolge Nachlass. Auch für das leibliche Wohl sei gesorgt.